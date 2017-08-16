﻿ Жуткое ДТП: тело молодой девушки собирали по частям

Жуткое ДТП: тело молодой девушки собирали по частям

Автор:
Жуткое ДТП: тело молодой девушки собирали по частям

Авария произошла в поселке Боровской Мендыкаринского района Костанайской области, передаёт alau.kz.

Сообщается, что погибшей Людмиле Быковской был 21 год.

По словам родителей погибшей девушки, их дочь переходила дорогу, когда ее сбил автомобиль. В результате аварии Людмила получила травмы несовместимые с жизнью.

«Она просто переходила дорогу. Нашему ребёнку даже не дали шанса жить. У неё каждое ребро сломано, нет пол лица, руку собирали по частям, скотчем замотали. Люди помогите нам добиться справедливости, чтобы виновник не ушёл от наказания. Говорят, он был в опьянении, и скорость была большая. Наша дочь только начала жить. Просим помочь разобраться в этом», - рассказала мама погибшей Марина Быковская.

Девушку проводили в последний путь родные, близкие и друзья. Похоронили её в свадебном платье.

Теги: ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
16.08.2017, 14:59
  
Семья "пьяного мальчика" отказалась эксгумировать его тело
09.08.2017, 21:31
  
Грузовик пересёк двойную сплошную и переехал актюбинку на переходе 5
08.08.2017, 09:32
  
BMW сбил четверых детей в Алматы
07.08.2017, 12:28
  
Пропавшая в Бахрейне казахстанка вернулась домой
03.08.2017, 10:03
  
Мать пропавшей в Бахрейне казахстанки рассказала подробности ее исчезновения
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
​Краж и автоугонов в Актюбинской области стало меньше
По резонансному изнасилованию в Балхаше открыто еще одно уголовное дело
Казахстанского «вора в законе» выдворили из Украины
Полицейские оцепили целый район из-за коробки с котятами
Обвиняемые в хищениях по делу Жампозова начали возмещать ущерб
Данные о поножовщине между полицейскими в Таразе разглашать не будут 4
В Караганде загорелся микроавтобус с пассажирами
В Атырау сельский аким взял взятку навозом
Стали известны подробности стрельбы на казахстанско-кыргызской границе 6
Трехмесячный ребенок задохнулся в коляске