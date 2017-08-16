﻿ ​Краж и автоугонов в Актюбинской области стало меньше

Однако, количество тяжких преступлений осталось на уровне прошлого года, сообщает "Диапазон" со ссылкой на "Актобе Акпарат".

Положительные итоги развития Актюбинской области в экономике и социальной сфере, а также проведение акции "Қауіпсіздік" стали важным фактором укрепления правопорядка в регионе.

Так, за истекшие шесть месяцев в области зарегистрировано 6908 уголовных правонарушений, что на 32% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Снижение отмечается по правонарушениям небольшой (35%) и средней (36,8%) тяжести, количество тяжких преступлений осталось на уровне прошлого года.

В частности, уменьшилось число краж на 35,7%, из них квартирных на 27,3%, скота на 18,4% и сотовых телефонов на 40,8%. Значительно сократилось количество автоугонов - 38,9%., грабежей - 20,8%, хулиганства -48,1% и разбоя - 39,4%.

Правоохранительными органами пресечено более 57 тыс. административных правонарушений по принципу «нулевой терпимости», в первую очередь, влияющих на состояние общественного порядка.

В настоящее время местная полицейская служба оснащена видеожетонами на 40%, автомобильными видеорегистраторами на 50%. До конца года обеспеченность будет 100%.

В области совместно с Генеральной прокуратурой реализуется проект "Қауіпсіздік", в рамках которого проведено более 2500 мероприятий. В этой работе были задействованы врачи, соцработники, психологи, успешные предприниматели, теологи и имамы. Мероприятиями охвачено более 170 тыс. человек, более 6 тыс. человек оказана помощь. В частности, трудоустроено 238 безработных, проведено 40 хирургических операций, пролечено более 500 человек. Профинансировано 100 бизнес-проектов на общую сумму 1,1 млрд. тенге. Заблокировано или удалено 716 экстремистских материалов в социальных сетях.

Также, в июле в целях повышения уровня доверия граждан к органам государственной власти и доступности к качественным правовым услугам в Актобе начал работу первый в Казахстане Центр правовых услуг. Меньше чем за месяц более 200 горожан получили в Центре консультации и помощь работников органов прокуратуры, полиции, юстиции, акимата области, судебных исполнителей, а также адвокатов и медиаторов.