﻿ По резонансному изнасилованию в Балхаше открыто еще одно уголовное дело

По резонансному изнасилованию в Балхаше открыто еще одно уголовное дело

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По резонансному изнасилованию в Балхаше открыто еще одно уголовное дело

Еще одно уголовное дело расследуется по резонансному групповому изнасилованию жительницы Балхаша, передает МИА «Казинформ».

Дело обрело резонанс после того, как потерпевшая Нургуль Кусулбекова, ставшая жертвой похищения и изнасилования, выступила в Алматы на пресс-конференции. Ход расследования был взят на контроль прокуратурой Карагандинской области и передан из городского отдела внутренних дел в департамент внутренних дел региона опытному следователю.

Стало известно, что кроме уголовного дела о групповом похищении и изнасиловании, по которому идет суд, начато еще одно досудебное расследование.

«Уголовное дело расследуется в отношении приятельницы потерпевшей, которая подозревается в даче заведомо ложных показаний. Она путала следствие, всячески уводя от ответственности подсудимых. Уголовное дело зарегистрировано, начато досудебное производство», - сообщила Дина Смаилова, лидер общественного движения «НеМолчиKZ».

Между тем, активист движения считает, что приятельница потерпевшей Нургуль Кусулбековой должна быть привлечена к ответственности по статье за укрывательство преступления, а также за соучастие в похищении по статье «соучастие в уголовном правонарушении».

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