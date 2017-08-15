﻿ Обвиняемые в хищениях по делу Жампозова начали возмещать ущерб

Обвиняемые в хищениях по делу Жампозова начали возмещать ущерб

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Обвиняемые в хищениях по делу Жампозова начали возмещать ущерб

Признавшие вину двое фигурантов дела перечислили на счета МСХ РК уже 163 миллиона тенге.

Двое из шести подсудимых по коррупционному делу, связанному с Омирбеком Жампозовым, который 20 июля ранил из огнестрельного оружия сотрудников прокуратуры и полиции, начали возмещать ущерб Министерству сельского хозяйства РК, передает Today.kz.

Общая сумма вменяемого подсудимым ущерба по проекту реконструкции и модернизации Преображенского гидроузла составляет примерно 700 миллионов тенге.

Всего на данный момент двое признавших свою вину подсудимых - Полат Бейсебеков и Аскар Толеуов - вернули министерству 163 миллиона тенге.

Так, стало известно, что основная возвращенная сумма, а именно 162 миллиона тенге, была внесена на счета ведомства от Бейсебекова.

"Я акцентирую ваше внимание, Бейсебеков пять миллионов тенге сам перечислил. 15 миллионов тенге, которые были внесены в качестве залога с заявлением от залогодателя, пошли в счет погашения ущерба. 142 миллиона тенге - копии квитанций оплаты должны быть предоставлены. Вот в этой части те денежные средства, которые фактически были перечислены – пять миллионов, второе - 142 миллиона тенге", - сказал судья, обращаясь к представителю МСХ РК.

Второй подсудимый - Толеуов - выплатил миллион тенге.

Потерпевшая сторона подтвердила, что все указанные суммы были перечислены, а справки об оплате будут представлены на следующем судебном заседании.

Кроме того, представитель ведомства отметил, что в рамках искового заявления о возмещения ущерба, за исключением уже выплаченных средств, требования поддерживаются в полном объеме.

Отмечается, что четверо подсудимых, в том числе Омирбек Жампозов, не признали свою вину в суде.

Также в ходе судебного заседания стало известно, что потерпевшая сторона в лице Министерства сельского хозяйства РК заявила о замене своего представителя в суде. В связи с этим для ознакомления с материалами дела ему было предоставлено дополнительное время, а дата начала прений назначена на 21 августа.

Ранее представитель ведомства сообщил о давлении на него со стороны прокурора из-за разницы с позицией со стороной обвинения, а также о том, что он не имеет претензий к некоторым подсудимым, мотивируя свое мнение тем, что их вина в деле не доказана.

В этой связи адвокаты подсудимых направили ходатайство об отводе прокурора и привлечении к разбирательству в деле представителя Генеральной прокуратуры РК, однако суд отклонил это прошение, как и требование о назначении повторной судебной строительно-экономической экспертизы по делу.

Напомним, в связи с самоубийством Омирбека Жампозова, которое произошло сразу же после совершенного им вооруженного нападения на прокурора и полицейского РОВД в Акмолинской области, суд возобновил следствие по данному делу. Интересны скончавшегося в суде представляет его сын Асылжан Жампозов.

Смерть Жампозова расследуют в МВД РК по статье "Доведении до самоубийства".

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