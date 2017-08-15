﻿ В Караганде загорелся микроавтобус с пассажирами

Микроавтобус сгорел полностью.
В Караганде в микрорайоне "Восток-5" загорелся микроавтобус с пассажирами, следовавший по маршруту №014, передает Today.kz.
Транспорт сгорел полностью.
Пассажиры успели выбраться из салона, никто не пострадал. Пламя потушили 13 пожарных с помощью трех единиц техники.
Как сообщил заведующий сектором пассажирского транспорта акимата Караганды Искандер Кабидулла, автобус "ПАЗ" принадлежит автопарку ТОО "Манас".
"Причины возгорания и обстоятельства возгорания транспортного средства выясняются", - сказал Искандер Кабидулла.
Напомним, аналогичный случай произошел 20 июня на трассе Караганда–Жезказган. Полностью сгорел рейсовый пассажирский автобус. В результате происшествия никто не пострадал. Пассажиры успели вытащить багаж до того, как салон и багажный отсек были охвачен пламенем.
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