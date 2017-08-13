﻿ В ДВД Жамбылской области рассказали подробности стрельбы на границе с Кыргызстаном

В ДВД Жамбылской области рассказали подробности стрельбы на границе с Кыргызстаном

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В ДВД Жамбылской области рассказали подробности стрельбы на границе с Кыргызстаном

В ДВД Жамбылской области рассказали подробности инцидента на границе с Кыргызстаном, в результате которого один из пытавшихся незаконно попасть на территорию КР скончался от огнестрельного ранения, передает Today.kz.

В пресс-службе ведомства сообщили, что погибшему в результате стрельбы было 26 лет.

Молодой человек проживал в селе Жасоркен.

"20-летний сотрудник пограничной службы Казахстана заметил, что около 15-20 человек пытались через спиральный барьер безопасности пересечь границу. Этот военнослужащий пытался их остановить, однако те сопротивляются. Далее военный производит выстрел в небо. Те начинают кидать в него камни, попадают ему в голову, и он получает ушиб головы. К нему подбежал второй служащий. Нарушители начали бросать и в него камни. После этого военнослужащий в их сторону производит два выстрела. Он попадает в одного из нарушителей. Им оказался 26-летний житель села Жасоркен, и он на месте скончался. Выстрел был сквозной, в голову", - рассказали в ДВД.

Сообщники забрали его тело и скрылись с места происшествия. По словам стрелявшего военнослужащего, он видел автомобиль, на котором нарушители направились в сторону села Жасоркен, где впоследствии и было обнаружено тело застреленного парня.

"13 августа дело зарегистрировано в ЕРДР по части 1 статьи 380 УК РК. Тело погибшего сотрудники полиции обнаружили в его доме. Проведенное вскоре вскрытие показало открытую черепно-мозговую травму. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия. На данный момент все сотрудники там, допрашивают родных и близких погибшего", - добавили в пресс-службе.

Напомним, инцидент произошел 12 августа около 20:00. По информации пресс-службы ПС КНБ РК, наряд погранзаставы "Жасоркен" Таразского пограничного отряда обнаружил группу нарушителей, которые прокладывали проход в спиральном барьере. Нарушители пытались проникнуть на территорию Кыргызстана. Законным требованиям пограничников о прекращении противоправных действий нарушители не подчинились и начали бросать в военнослужащих все, что было под рукой. Пограничники получили различные травмы.

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