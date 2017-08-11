﻿ Стали известны подробности убийства матери и детей в ВКО

Стали известны подробности убийства матери и детей в ВКО

Автор:
Стали известны подробности убийства матери и детей в ВКО

Труп женщины был найден висящим на проводе. На телах несовершеннолетних были обнаружены резаные раны.

Прокуратура ВКО взяла на особый контроль расследование убийства в селе Улкен Нарын, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

По предварительной информации, житель Улкен Нарына обнаружил в своем доме тела супруги и двоих детей (возрастом 10 лет и 8 месяцев). Труп женщины был найден висящим на проводе. На телах несовершеннолетних были обнаружены резаные раны.

"По данному факту начато досудебное расследование по статье "Убийство двух и более лиц". Прокуратура ВКО взяла расследование дела на особый контроль. На месте работает следственно-оперативная группа. Назначен процессуальный прокурор, выясняются все обстоятельства этого инцидента", - говорится в сообщении прокуратуры.

Теги: , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
11.08.2017, 15:23
  
В ВКО убили мать и двух ее дочек
09.08.2017, 10:11
  
Педофил насиловал двоюродную сестренку, пока родители не узнали о ее беременности 3
07.08.2017, 11:04
  
Полицейский из ревности убил двух человек, подозревая жену в измене
03.08.2017, 10:15
  
Пропавшего 8 месяцев назад казахстанского бизнесмена нашли мертвым
30.07.2017, 00:31
  
В Кокшетау студентам вынесли приговор за убйство чемпиона мира по пауэрлифтингу
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
ФК «Актобе» оштрафовали за оскорбления болельщиков
Уволены участники пьяной драки с поножовщиной и заместители начальника ДВД Жамбылской области
Руководители управлений ДВД устроили пьяную поножовщину 2
В ВКО убили мать и двух ее дочек
В Актобе на дороге сгорел автомобиль
За найденной в Астане трёхлетней девочкой до сих пор не пришли родственники
В Костанайской области насильник, надругался над подростком
В подземном паркинге у депутата украли колеса
Погибший под Алматы курсант был из династии летчиков
В МИР РК рассказали подробности крушения учебного самолета близ Алматы