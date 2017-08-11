﻿ В Актобе на дороге сгорел автомобиль

11 августа около 12.20 по ул. Маресьева загорелся минивен «Фольксваген». Пожарные среагировали быстро, но помочь не успели: от машины остался лишь обгоревший каркас, сообщает «Диапазон».
Водитель не пострадал. Причину возгорания будут устанавливать.
11 августа около 12.20 по ул. Маресьева загорелся минивен «Фольксваген». Пожарные среагировали быстро, но помочь не успели: от машины остался лишь обгоревший каркас, сообщает «Диапазон».
Водитель не пострадал. Причину возгорания будут устанавливать.
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