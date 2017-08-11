﻿ В Костанайской области насильник, надругался над подростком

В Костанайской области насильник, надругался над подростком

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В Костанайской области насильник, надругался над подростком

В Костанайском районном центре Карабалык 47-летний местный житель изнасиловал 16-летнего подростка, сообщает Sputnik Казахстана со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.

По информации Карабалыкского РОВД, насильник недавно освободился из мест лишения свободы. Преступление совершено 8 августа, тогда же мать пострадавшего обратилась в полицию с заявлением.

В ходе проверки обращения женщины факт сексуального насилия в отношении подростка подтвердился. Ведется досудебное расследование, на время которого подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

Санкция статьи за насилие в отношении несовершеннолетнего предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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