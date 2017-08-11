﻿ В подземном паркинге у депутата украли колеса

Автомобиль был припаркован в подземном паркинге с камерами и охраной.

Неизвестные украли колеса автомобиля директора алматинского зоопарка, депутата маслихата Ержана Еркинбаева, передает Zakon.kz.

"Сегодня утром обнаружил свою машину в таком виде! Ночью, в охраняемом подземном паркинге ЖК "Нурлы Тау", человек, не стесняясь камер и охраны, неспеша, скрутил все колёса и уехал. Зафиксировали всё вызовом полиции, посмотрим", - написал Еркинбаев на своей странице в Facebook.