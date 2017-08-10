﻿ Два человека погибли при крушении самолета близ Алматы

Два человека погибли при крушении самолета близ Алматы

Автор:
Два человека погибли при крушении самолета близ Алматы

Самолет потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на комитет гражданской авиации.

«По первоначальным данным, сегодня в 09.53 утра во время выполнения учебно-тренировочного задания после взлета воздушное судно «Технам 2002» упал на удалении 2 км от аэродрома Азем. 2 человека погибли (пилот-инструктор, курсант). Воздушное судно принадлежит Академии гражданской авиации», - пояснили в КГА.

Аэродром Азем находится в 43 километрах от Алматы. В настоящее время начато расследование департаментом расследования происшествий на транспорте МИР РК.

Напомним, что два человека погибли в результате авиакатастрофы в Алматинской области. Факт крушения самолета подтвердили в комитете гражданской авиации МИР РК.

Позже стало известно, что Комитет гражданской авиации МИР РК приостанавливает эксплуатацию самолетов ЯК-12 до завершения расследования авиакатастрофы.

Директор департамента по расследованию транспортных происшествий и инцидентов МИР РК Жанибек Тайжанов прокомментировал авиакатастрофу в Алматинской области. По его словам, предварительной причиной крушения стало столкновение самолета с землей.

Теги: ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
09.08.2017, 11:19
  
Пассажир злополучного рейса SCAT рассказал подробности полета 1
03.08.2017, 11:28
  
Самолет в Португалии на пляже сбил двух человек
02.08.2017, 15:47
  
При крушении туристической яхты в Турции 3 человека погибли
01.08.2017, 09:44
  
​У пилота и пассажира ЯК-12 шансов на спасение не было
28.07.2017, 17:03
  
Ленивая туристка вызвала в горы спасательный вертолёт, "потому что устала"
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
​3 миллиона долларов и 50 тысяч евро украли у казахстанского экс-министра
Дождь в квартире новостройки застал актюбинцев врасплох
5-летнюю жертву изнасилования в Сатпаеве выписали из больницы
В Алгинском районе женщина во дворе дома вырастила почти 600 кустов конопли 1
12 млн тенге пропали в банке Актобе 3
15-летнего любителя селфи сняли с высоковольтного столба в СКО 1
Педофил насиловал двоюродную сестренку, пока родители не узнали о ее беременности 3
50-летнюю женщину изнасиловали в такси в Костанайской области 1
В Актобе поймали десять пьяных водителей за один день 2
Мошенники украли у алматинки 14 тыс. долларов с пустой банковской карты 1