﻿ Дождь в квартире новостройки застал актюбинцев врасплох

Дождь в квартире новостройки застал актюбинцев врасплох

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Дождь в квартире новостройки застал актюбинцев врасплох

В квартире многоэтажного дома дождевая вода лилась прямо с потолка, передает "Диапазон".

Видео было опубликовано в Инстаграм группе zello.aktobe. Ливень застал врасплох жителей многоэтажки в новом микрорайоне Батыс-2.

Автор видео, просит помощи, пишет что после каждого дождя полный подъезд воды и скоро упадет кровля. Комментаторы, настаивают наказать недобросовестного застройщика.

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