﻿ BMW сбил четверых детей в Алматы

В ДТП пострадали четыре несовершеннолетних пешехода и виновник аварии. Также сильно повреждены оказавшиеся рядом автомобили.
Пять человек, из них - четыре ребенка, пострадали в результате тройного ДТП возле стадиона "Алматы Арена", сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.
ДТП произошло по улице Момышулы напротив "Алматы Арена". Со слов очевидцев, Subaru Legacy, BMW и Toyota Mark 2 двигались в северном направлении по Момышулы, когда группа людей начала переходить дорогу по пешеходному переходу напротив стадиона.
Toyota остановилась в крайнем левом ряду, Subaru - в крайнем правом. Водитель BMW решил проскочить между ними. По невыясненным причинам, водитель не справился с управлением, врезался сначала в Subaru, потом его откинуло на Toyota и затем на пешеходов.
В ДТП пострадали пять человек: четыре ребенка-пешехода и водитель BMW. Их всех госпитализировали. После оказания первой медпомощи дети были отпущены домой.
В произошедшем разбирается полиция Алматы.
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