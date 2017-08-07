﻿ Самоубийство депутата маслихата подтвердили в ДВД

Самоубийство депутата маслихата подтвердили в ДВД

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Самоубийство депутата маслихата подтвердили в ДВД

Невестка умершего пояснила, что за день до смерти ее свёкр был в хорошем настроении, шутил как обычно.

Депутат маслихата Жамбылской области Кайрат Терликбаев повесился у себя дома. Информацию об этом подтвердили в ДВД региона, передает Казинформ.

«5 августа в дежурную часть ОВД Турар Рыскуловского района поступило сообщение о том, что мужчина 1961 года рождения повесился у себя дома. На место происшествия выехали сотрудники Т.Рыскуловского РОВД. Был проведен осмотр места происшествия. Были допрошены родственники умершего», - отмечается в сообщении.

Умерший проживал в селе Луговое, являлся депутатом маслихата Жамбылской области, воспитывал троих детей.

В ходе допроса 26-летняя невестка умершего пояснила, что за день до смерти ее свёкр был в хорошем настроении, шутил как обычно. А на следующий день, в 7 часа утра, когда она шла в уборную, то увидела свёкра, повешенного в сарае. После чего сразу же позвала своего мужа и его младшего брата. Они сняли его с веревки и занесли тело домой.

Слова невестки подтвердили ее супруг (сын умершего) и его младший брат.

Была назначена судебно-медицинская экспертиза. Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по ст. 105 ч.1 УК РК как доведение до самоубийства. Ведется досудебное расследование.

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pcproman
Наверное был против системы. А один в поле не воин. Либо возглавить эту систему, либо прогнуться, не выбрал ничего из этого. Царство небесное...
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07.08.2017, 17:54
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