﻿ Бишимбаеву продлили арест до 10 сентября

Бишимбаеву продлили арест до 10 сентября

Автор:
Бишимбаеву продлили арест до 10 сентября

Об этом сообщили в пресс-службе городского суда Астаны.

Срок ареста бывшему министру национальной экономики РК Куандыку Бишимбаеву продлили до 10 сентября. Об этом Today.kz сообщили в пресс-службе городского суда Астаны.

"Районный суд №2 алматинского района продлил подозреваемому Бишимбаеву срок содержания под стражей до 10 сентября 2017 года", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что Куандык Бишимбаев был освобожден от должности министра нацэкономики в конце декабря 2017 года. После чего он был задержан по подозрению во взяточничестве. Как стало известно, ему вменяют хищение миллиарда тенге при строительстве стекольного завода в Кызылординской области. Адвокат подозреваемого сделал заявление для СМИ, и рассказал, какое имущество принадлежит семье его подзащитного.

Теги: , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
28.07.2017, 14:10
  
В Узбекистане арестована дочь бывшего президента Гульнара Каримова 1
26.07.2017, 16:51
  
Экс-главе ЕНПФ продлили арест еще на месяц
20.07.2017, 14:17
  
​Подозреваемому во взяточничестве Бауржану Мусину продлили арест
18.07.2017, 12:39
  
В Сингапуре арестовали казахстанку, предложившую взятку полицейскому 3
10.07.2017, 18:05
  
В Москве мужчина 10 лет держал мальчика в сексуальном рабстве 1
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Самоубийство депутата маслихата подтвердили в ДВД 1
Администратор ресторана испортил свадьбу 20 молодоженам Астаны
Почему на пляже в Бурабае не было спасателей
Мужчина случайно снял на камеру гибель людей
Грунт провалился возле алматинского АвтоЦОНа 1
Полиция установила личность погибшей девушки в Астане
​Сотрудников колонии-поселения, пытавших осужденного, отправили за решетку
В Актобе осудили фальшивомонетчика
В Алматы сгорел склад
Мужчину задушившего мать осудили в Астане 1