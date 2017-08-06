﻿ Грунт провалился возле алматинского АвтоЦОНа

В городе Алматы провалился грунт на оживленной трассе, передает МИА «Казинформ».

Земля ушла из-под ног в районе пересечения улиц Момышулы и Акын Сара на дороге, ведущей к АвтоЦОНу. В городском акимате рассказали, что причиной стал масштабный прорыв водопровода.

«Городские службы уже ввели ограничения в дорожном движении в связи с подтоплением дорожного сегмента, вызванного утечкой воды из магистральной трубы диаметром 1000 мм. Вместе с тем часть шоссе, ведущая в сторону города, функционирует в обычном режиме.

«По предварительным данным, причина возникновения нештатной ситуации - изношенность водовода, эксплуатируемого с 1980 года», - рассказали в пресс-службе акимата Алматы.

В ремонтно-восстановительных работах задействовано порядка 60 специалистов ГКП «Холдинг Алматы су» и других коммунальных служб, использующих более 30 единиц техники.

Как пояснили в ГКП, трубу, которую прорвало, оперативно заменили в течение нескольких часов.

Коммунальные и дорожные службы обещают восстановить обвалившуюся часть дороги на днях, после проведения гидравлических испытаний водовода и полного восстановления покрытия проезжей части.