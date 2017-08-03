﻿ Мужчину задушившую мать осудили в Астане

В мае этого года после распития спиртных напитков сын задушил мать, передает ИА «NewTimes.kz».
Конфликт возник на почве алкогольного опьянения.
«Сын схватил мать и стал сдавливать ей шею, перекрывая доступ кислорода в дыхательные пути. В результате женщина скончалась», - сообщили в пресс-службе суда Астаны.
Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Астаны мужчина признан виновным в совершении уголовного правонарушения. Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.