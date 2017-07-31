﻿ В Темиртау осудили пенсионера, ударившего сына ножом

В Темиртау осудили пенсионера, ударившего сына ножом

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В Темиртау осудили пенсионера, ударившего сына ножом

66-летний пенсионер оказался на скамье подсудимых из-за своего 40-летнего сына, передает газета «Зеркало».

По материалам правоохранительных органов, 25 мая вся семья была на даче, когда между отцом и сыном разгорелся скандал на бытовой почве. Сын сыпал оскорблениями в адрес родителей, ругался матом. В какой-то момент он плюнул в лицо отцу.

«Я не выдержал такого оскорбления», - сказал пенсионер в суде.

В кармане у пожилого мужчины лежал небольшой складной нож, которым он подрезает ветки деревьев на даче. Разозлившись, он ударил этим ножом сына в живот.

Как следует из судебно-медицинской экспертизы, молодому мужчине было нанесено слепое колото-резаное ранение брюшной стенки без повреждения внутренних органов.

Сын в ходе процесса слезно просил суд не лишать отца свободы. Мол, я сам виноват, довел его, спровоцировал на это.

«Отец тоже глубоко раскаивался в содеянном, полностью признавая свою вину. При вынесении приговора суд учел преклонный возраст подсудимого, исключительно положительные характеристики, отсутствие судимостей. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и наказан тремя годами ограничения свободы», - отмечает издание.

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