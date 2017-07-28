﻿ В Саздинку снова слетела машина

В Саздинку снова слетела машина

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В Саздинку снова слетела машина

Как сообщили очевидцы в соцсетях, 28 июля ночью в центре города в реку снова слетела машина, сообщает "Диапазон".

"Автомобиль улетел в реку Саздинку в 11 мкр возле торгового центра "Керуен сити", - написали в Инстаграм в группе zello.aktobe.

Как сообщают очевидцы, все живы.

В соцсетях актюбинцы негодуют, почему не установят ограждение вдоль набережной. Машины в Саздинку падают уже не в первый раз.

Напомним, в декабре 2010 года пьяный водитель утопил "Ауди", в июне 2014 года по вине нетрезвого водителя в реку слетел свадебный "Лексус". В сентябре 2014 года, "Субару Легаси" выехав за пределы дорожной полосы, слетела в реку. В машине на тот момент находились две девушки. Одна из них погибла.

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