﻿ За взятку задержан районный замакима в Карагандинской области

25 июля задержан заместитель акима Абайского района Карагандинской области, передает ИА «NewTimes.kz».
Заместитель акима Абайского района Карагандинской области Д.Ж. Сулейменов подозревается Департаментом национального бюро по противодействию коррупции в получении взятки в размере 1,5 млн.
«Денежные средства были получены от руководителя ТОО за подписание актов выполненных работ по объекту строительства в рамках государственной программы «Развитие регионов 2020» и дальнейшее покровительство», - сообщили в пресс-служба национального бюро по противодействию коррупции.
Подозреваемый задержан и водворен в ИВС УВД Караганды. Проводится досудебное расследование.
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