﻿ Слухи о смерти пятилетней жертвы педофила в Сатпаеве опровергли медики

Об этом сообщила официальный представитель управления здравоохранения Карагандинской области Айжан Иса.

«Ребенок жив и находится в больнице. Состояние девочки на данный момент оценивается как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь ей оказывается. С ребенком начали работать психологи», - прокомментировала Айжан Иса.

Напомним, 24 июля стало известно о том, что в Сатпаеве задержан 50-летний мужчина, который обманным путем заманил пятилетнего ребенка к себе в квартиру и совершил насильственные действия сексуального характера. По этому факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, назначена медицинская экспертиза

Позже в Сети появилось видео допроса подозреваемого. Как выяснилось,в кабинете следователя органов внутренних дел города Сатпаева Карагандинской области конвоир избил педофила, признавшегося в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении пятилетней девочки, после чего незамедлительно был уволен из полиции и взят под стражу.