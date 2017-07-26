﻿ Жезказганский чиновник получил строгий выговор за езду в пьяном виде

Жезказганский чиновник получил строгий выговор за езду в пьяном виде

Автор:
Жезказганский чиновник получил строгий выговор за езду в пьяном виде

25 июля Совет по этике рассмотрел дисциплинарное дело заместителя руководителя управления госдоходов по Жезказгану Асыла Альсеитова, которого весной поймали пьяным за рулем, передает nv.kz.

Суд лишил чиновника прав на три года.

Сообщается, что при поимке чиновник представился безработным. На суде Альсеитова объяснил, что в тот вечер при нем не было служебного удостоверения и сотрудник полиции оформил его как безработного.

«Во время расследования Альсеитов признал свою вину в нарушении служебной этики. Показал, что нарушение совершил «по неосмотрительности», - сообщили в Совете по этике.

Доводам чиновника члены совета не поверили и расценили это как намеренную попытку скрыть свое место работы.

В итоге, Асылу Альсеитову объявили строгий выговор.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
14.07.2017, 21:31
  
Члены диссовета спасали от увольнения провинившегося чиновника горакимата 12
07.07.2017, 04:48
  
Стали известны причины пожара при падении частей ракеты близ Жезказгана
19.06.2017, 14:27
  
​Казахстану не выплатят компенсацию за ЧП с российской ракетой
15.06.2017, 14:52
  
Пострадавший при падении ракеты близ Жезказгана пришел в себя
15.06.2017, 11:03
  
Кто понесет ответственность за падение ракеты близ Жезказгана рассказали в Казкосмосе 4
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Пропавшие в Египте казахстанцы были задержаны правоохранительными органами
Медики прокомментировали состояние пяти человек, сбитых в центре Алматы
В Алматы девушка за рулем сбила 5 человек, в том числе двоих детей
В Сатпаеве уволили конвоира за избиение педофила 6
В Актобе по вине женщины-водителя пострадали трое детей
В Сатпаеве пожилой педофил изнасиловал 5-летнюю девочку
Главного редактора газеты подозревают в вымогательстве в ЮКО 1
Депутат маслихата и советник акима погибли в ДТП на трассе в ЮКО
Вооруженные преступники напали на ювелиров в Актобе 18
Похитителям «невесты» в Актобе вынесли приговор 31
Loading...