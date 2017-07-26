﻿ Жезказганский чиновник получил строгий выговор за езду в пьяном виде

Суд лишил чиновника прав на три года.

Сообщается, что при поимке чиновник представился безработным. На суде Альсеитова объяснил, что в тот вечер при нем не было служебного удостоверения и сотрудник полиции оформил его как безработного.

«Во время расследования Альсеитов признал свою вину в нарушении служебной этики. Показал, что нарушение совершил «по неосмотрительности», - сообщили в Совете по этике.

Доводам чиновника члены совета не поверили и расценили это как намеренную попытку скрыть свое место работы.

В итоге, Асылу Альсеитову объявили строгий выговор.