﻿ Пропавшие в Египте казахстанцы были задержаны правоохранительными органами

Как сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков, информация о задержании казахстанцев в Египте является достоверной.

«Согласно только что полученной достоверной информации, шестеро казахстанских слушателей языковых курсов в Каире были задержаны сотрудниками правоохранительных органов Египта и находятся на территории этой страны. Угрозы их жизни и здоровью нет. В данный момент Посольство Казахстана в Каире добивается официального ответа от египетской стороны о причинах задержания наших граждан, месте и условиях их содержания», - сообщил Жайнаков.

Посол Казахстана в ближайшее время встретится с заместителем министра иностранных дел Египта, чтобы обсудить данный инцидент.

«Дополнительная информация будет представлена позднее по итогам переговоров с египетской стороной. Хотел бы добавить, что данный вопрос находится на особом, постоянном контроле руководства Министерства иностранных дел Казахстана», - подытожил руководитель пресс-службы.

Напомним, о пропаже шести казахстанцев в Египте стало известно вчера, 24 июля. Об этом в социальной сети Facebook написал брат одного из пропавших – Айбол Исабек. Позже в МИД РК прокомментировали, как продвигаются поиски. Отец Каната Берик также сообщал сегодня, что молодых людей забирали люди в форме.