﻿ Медики прокомментировали состояние пяти человек, сбитых в центре Алматы

Медики прокомментировали состояние пяти человек, сбитых в центре Алматы

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Медики прокомментировали состояние пяти человек, сбитых в центре Алматы

После ДТП за медицинской помощью обратились пять человек, из них двое детей и трое взрослых. На месте работали 4 бригады скорой помощи, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на в пресс-службу управления здравоохранения Алматы.

Дети были доставлены в Центр детской неотложной медицинской помощи, где им была оказана необходимая помощь с привлечением ведущих специалистов.

«После четырехлетний ребенок был госпитализирован в отделение нейрохирургии. Состояние маленького пациента оценивается как средней тяжести. Десятилетний ребенок, также был осмотрен специалистами. Показаний для госпитализаций не было», - отметили в пресс-службе управления здравоохранения Алматы.

Сообщается, что трое взрослых были доставлены в Городскую клиническую больницу №7.

«Пациент 1952 года рождения, госпитализирован в отделение реанимации, его состояние оценивается в данный момент как тяжелое. Состояние двух других пациентов оценивается как средней степени тяжести», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что женщина-водитель Subaru Tribeca на одном из оживленных перекрестков Алматы сбила пять человек и врезалась в припаркованную Honda CR-V.

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