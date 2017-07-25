﻿ В Алматы девушка за рулем сбила 5 человек, в том числе двоих детей

В Алматы девушка за рулем сбила 5 человек, в том числе двоих детей

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В Алматы девушка за рулем сбила 5 человек, в том числе двоих детей

Всех госпитализировали.

В Алматы на пересечении улиц Жандосова - Берегового произошел наезд на пешеходов, передает Zakon.kz.

Как стало известно, автомобиль Subaru двигался вверх по ул.Берегового с левым поворотом на ул.Жандосова. Как объяснила водитель иномарки, при совершении маневра ее ослепило солнце и она не заметила переходивших дорогу пешеходов. В результате был совершен наезд на 5 человек - трех женщин и двоих детей. После чего Subaru врезался в припаркованную Honda CR-V.

В результате ДТП пострадали все 5 пешеходов, их госпитализировали с различными травмами. Две пострадавшие женщины находились в тяжелом состоянии.

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