﻿ В Сатпаеве уволили конвоира за избиение педофила

В Сатпаеве уволили конвоира за избиение педофила

Автор:
В Сатпаеве уволили конвоира за избиение педофила

В кабинете следователя органов внутренних дел города Сатпаева Карагандинской области конвоир избил педофила, признавшегося в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении пятилетней девочки, после чего незамедлительно был уволен из полиции и взят под стражу, передает МИА «Казинформ».

О том, что полицейский нанес подозреваемому несколько ударов руками и ногами, преимущественно в область паха, стало известно с помощью видеозаписи, на которую зафиксировали побои коллеги в кабинете ГОВД. Педофил на допросе признался, что заманил ребенка с целью надругаться. После того, как он дал показания, и следственные действия были завершены, следователь с документами вышел из кабинета. С подозреваемым остались конвоиры. Один из них в звании сержанта не сдержался и, подойдя к насильнику, стал избивать его.

Руководства департамента внутренних дел Карагандинской области тут же распорядилось уволить конвоира за превышение полномочий.

«После проведения следственных действий следователь покинул кабинет. Один из конвоиров допустил рукоприкладство. В отношении сержанта полиции начато досудебное расследование по статье 362 Уголовного кодекса «Превышение власти или должностных полномочий». Он уволен из органов внутренних дел и взят под стражу», - дал комментарий по запросу руководитель пресс-службы департамента внутренних дел региона Бакытжан Кудияров.

Кроме того, прямое руководство конвойной службы также привлечено к дисциплинарной ответственности за слабую дисциплину в коллективе. Следователь отстранен от расследования за то, что не смог предвидеть такой исход со стороны конвоира. В настоящий момент уголовное дело передано другому следователю. Сам подозреваемый в оказании медицинской помощи не нуждается.

Между тем, удалось получить комментарий родственника пострадавшей девочки. Он заявил, что полицейский поступил правильно.

«Этот человек хоть и подозреваемый, но его вина уже доказана. Он сам признался, что надругался над ребенком. Он даже не раскаивается. Заплаканную напуганную девочку нашли в одной из комнат полицейские. Неужели с таким извергом нужно еще церемониться? Он сломал жизнь ребенку. Девочка теперь постоянно плачет, вздрагивает, не разговаривает. Когда такую категорию преступников закон будет карать более сурово?» - недоумевает родственник.

Теги: , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
24.07.2017, 16:09
  
В Сатпаеве пожилой педофил изнасиловал 5-летнюю девочку
23.07.2017, 10:32
  
5-летнюю девочку оштрафовали за продажу домашнего лимонада 9
22.07.2017, 16:00
  
Заблудившаяся четырехлетняя девочка провела ночь в лесу в Карагандинской области 1
21.07.2017, 11:58
  
7-месячную девочку изолировали от матери, швырявшей ее на пол
21.07.2017, 10:20
  
О спасшей ребенка проводнице из Актау снимут фильм в России 2
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
В Алматы девушка за рулем сбила 5 человек, в том числе двоих детей
В Актобе по вине женщины-водителя пострадали трое детей
В Сатпаеве пожилой педофил изнасиловал 5-летнюю девочку
Главного редактора газеты подозревают в вымогательстве в ЮКО 1
Депутат маслихата и советник акима погибли в ДТП на трассе в ЮКО
Вооруженные преступники напали на ювелиров в Актобе 18
Похитителям «невесты» в Актобе вынесли приговор 31
Заблудившаяся четырехлетняя девочка провела ночь в лесу в Карагандинской области 1
Вооруженное нападение на сотрудников прокуратуры в Акмоле совершил экс-гендиректор «Казводхоза»
7-месячную девочку изолировали от матери, швырявшей ее на пол
Loading...