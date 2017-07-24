﻿ В Сатпаеве пожилой педофил изнасиловал 5-летнюю девочку

Пятилетнюю жительницу Сатпаева, пропавшую 23 июля, нашли в квартире горожанина, который признался в насильственных действиях над ребенком, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинкой области.
Сотрудники полиции незамедлительно начали поиски ребенка, опрошены возможные свидетели. В результате поквартирного обхода, пропавшая девочка была найдена в квартире 50-летнего местного жителя.
«Мужчина признался, что обманным путем заманил ребенка к себе в квартиру и совершил насильственные действия сексуального характера. По факту возбуждено уголовно дело. Подозреваемый задержан, назначена медицинская экспертиза», - подтвердили в пресс-службе ДВД Карагандинской области.
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