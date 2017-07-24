﻿ Главного редактора газеты подозревают в вымогательстве в ЮКО

Редактор газеты был задержан у здания прокуратуры в момент получения 100 тысяч тенге от гражданина Муковникова.

В Южно-Казахстанской области по подозрению в вымогательстве задержан главный редактор газеты "Қоғамдық бақылау" Гани Умиралиев, передает "Хабар 24".

В управлении внутренней безопасности Департамента государственных доходов по ЮКО сообщили, что Умиралиев, используя поддельное служебное удостоверение сотрудника СЭР ДГД, вымогал пять миллионов тенге за покровительство игорному бизнесу.

Редактор газеты был задержан у здания прокуратуры в момент получения денежных средств в размере 100 тысяч тенге от гражданина Муковникова.

"Задержанный является главным редактором газеты "Қоғамдық бақылау". Он, представляясь сотрудником службы экономических расследований ДГД по ЮКО, вымогал у Муковникова денежные средства в сумме пяти миллионов тенге за обеспечение якобы покровительства его игорному бизнесу", - сообщили в ведомстве.