﻿ Главного редактора газеты подозревают в вымогательстве в ЮКО

Редактор газеты был задержан у здания прокуратуры в момент получения 100 тысяч тенге от гражданина Муковникова.
В Южно-Казахстанской области по подозрению в вымогательстве задержан главный редактор газеты "Қоғамдық бақылау" Гани Умиралиев, передает "Хабар 24".
В управлении внутренней безопасности Департамента государственных доходов по ЮКО сообщили, что Умиралиев, используя поддельное служебное удостоверение сотрудника СЭР ДГД, вымогал пять миллионов тенге за покровительство игорному бизнесу.
Редактор газеты был задержан у здания прокуратуры в момент получения денежных средств в размере 100 тысяч тенге от гражданина Муковникова.
"Задержанный является главным редактором газеты "Қоғамдық бақылау". Он, представляясь сотрудником службы экономических расследований ДГД по ЮКО, вымогал у Муковникова денежные средства в сумме пяти миллионов тенге за обеспечение якобы покровительства его игорному бизнесу", - сообщили в ведомстве.
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