﻿ Главного редактора газеты подозревают в вымогательстве в ЮКО

Главного редактора газеты подозревают в вымогательстве в ЮКО

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Главного редактора газеты подозревают в вымогательстве в ЮКО

Редактор газеты был задержан у здания прокуратуры в момент получения 100 тысяч тенге от гражданина Муковникова.

В Южно-Казахстанской области по подозрению в вымогательстве задержан главный редактор газеты "Қоғамдық бақылау" Гани Умиралиев, передает "Хабар 24".

В управлении внутренней безопасности Департамента государственных доходов по ЮКО сообщили, что Умиралиев, используя поддельное служебное удостоверение сотрудника СЭР ДГД, вымогал пять миллионов тенге за покровительство игорному бизнесу.

Редактор газеты был задержан у здания прокуратуры в момент получения денежных средств в размере 100 тысяч тенге от гражданина Муковникова.

"Задержанный является главным редактором газеты "Қоғамдық бақылау". Он, представляясь сотрудником службы экономических расследований ДГД по ЮКО, вымогал у Муковникова денежные средства в сумме пяти миллионов тенге за обеспечение якобы покровительства его игорному бизнесу", - сообщили в ведомстве.

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Все комментарии (1):
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my.imya
Вот это редактор! Крутился, как могno Как люди не боятся, поддельное удостоверение, такие огромные суммы, на что надеятся, что проскочат?! Или это действительно часто прокатывает....не знаю
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24.07.2017, 15:32
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