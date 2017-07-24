﻿ Вооруженные преступники напали на ювелиров в Актобе

Вооруженные бандиты в масках требовали выдать сейф с деньгами и драгоценностями, сообщает пресс-служба ДВД Актюбинской области.
Как рассказали в полиции, в ночь на 22 июля в Актобе вооруженная банда из трех преступников совершила разбойное нападение на гражданку Казахстана и двух граждан России, занимающихся реализацией ювелирных изделий.
«Проникнув через окно второго этажа в квартиру и угрожая пистолетом, бандиты в масках требовали выдать сейф с деньгами и драгоценностями. Их преступные действия были пресечены сотрудниками криминальной полиции УВД Актобе и ДВД Актюбинской области, мгновенно прибывшими на место происшествия», - отметили в ДВД.
Преступники оказали яростное сопротивление полицейским и применили огнестрельное оружие, но были обезоружены. Жертв и раненых со стороны потерпевших нет.
По информации полиции, задержанные ранее были неоднократно судимы за грабежи, разбои и причинение тяжких телесных повреждений.
«Сейчас они изобличены в совершении еще 6 тяжких преступлений, ущерб по которым исчисляется десятками миллионов тенге. У преступников изъят боевой пистолет с патронами калибра 9 мм, маски, скотч для связывания жертв и другие доказательства преступной деятельности. Все преступники арестованы, привлекаются к уголовной ответственности и предстанут перед судом. Продолжается их отработка на причастность к другим преступлениям», - подчеркнули в полиции.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.