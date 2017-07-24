﻿ Вооруженные преступники напали на ювелиров в Актобе

Вооруженные бандиты в масках требовали выдать сейф с деньгами и драгоценностями, сообщает пресс-служба ДВД Актюбинской области.

Как рассказали в полиции, в ночь на 22 июля в Актобе вооруженная банда из трех преступников совершила разбойное нападение на гражданку Казахстана и двух граждан России, занимающихся реализацией ювелирных изделий.

«Проникнув через окно второго этажа в квартиру и угрожая пистолетом, бандиты в масках требовали выдать сейф с деньгами и драгоценностями. Их преступные действия были пресечены сотрудниками криминальной полиции УВД Актобе и ДВД Актюбинской области, мгновенно прибывшими на место происшествия», - отметили в ДВД.

Преступники оказали яростное сопротивление полицейским и применили огнестрельное оружие, но были обезоружены. Жертв и раненых со стороны потерпевших нет.

По информации полиции, задержанные ранее были неоднократно судимы за грабежи, разбои и причинение тяжких телесных повреждений.

«Сейчас они изобличены в совершении еще 6 тяжких преступлений, ущерб по которым исчисляется десятками миллионов тенге. У преступников изъят боевой пистолет с патронами калибра 9 мм, маски, скотч для связывания жертв и другие доказательства преступной деятельности. Все преступники арестованы, привлекаются к уголовной ответственности и предстанут перед судом. Продолжается их отработка на причастность к другим преступлениям», - подчеркнули в полиции.