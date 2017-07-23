﻿ Похитителям «невесты» в Актобе вынесли приговор

4 года и 6 месяцев проведет в тюрьме житель Хромтау Санат Умирзаков за похищение «невесты». 5 лет тюремного заключения суд определил для его пособника Алдабергена Жумажанова, передает aktobenews.kz.



Похитители «невесты» просили судью Бакытжан не лишать их свободы. Сама потерпевшая простила их и просила о смягчении наказания. Однако за похищение человека по закону полагается наказание от 7 до 12 лет лишения свободы.

«Я прошу суд не наказывать строго подсудимых. Я их простила», говорит потерпевшая Акжаркын.

Напомним, что 20 летний житель Хромтау Санат Умирзаков собирался жениться. Однако в день свадьбы невеста неожиданно отказалась от замужества. Разозлившись парень вместе с другом решили украсть первую попавшуюся на улицу девушку. На рынке в час пик на глазах у прохожих они схватили незнакомку и пытались насильно посадить ее в машину. На шум выбежал охранник рынка. По факту похищения человека возбудили уголовное дело.