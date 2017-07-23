﻿ Похитителям «невесты» в Актобе вынесли приговор

Похитителям «невесты» в Актобе вынесли приговор

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Похитителям «невесты» в Актобе вынесли приговор

4 года и 6 месяцев проведет в тюрьме житель Хромтау Санат Умирзаков за похищение «невесты». 5 лет тюремного заключения суд определил для его пособника Алдабергена Жумажанова, передает aktobenews.kz.

Похитители «невесты» просили судью Бакытжан не лишать их свободы. Сама потерпевшая простила их и просила о смягчении наказания. Однако за похищение человека по закону полагается наказание от 7 до 12 лет лишения свободы.

«Я прошу суд не наказывать строго подсудимых. Я их простила», говорит потерпевшая Акжаркын.

Напомним, что 20 летний житель Хромтау Санат Умирзаков собирался жениться. Однако в день свадьбы невеста неожиданно отказалась от замужества. Разозлившись парень вместе с другом решили украсть первую попавшуюся на улицу девушку. На рынке в час пик на глазах у прохожих они схватили незнакомку и пытались насильно посадить ее в машину. На шум выбежал охранник рынка. По факту похищения человека возбудили уголовное дело.

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Все комментарии (5):
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фото пользователя merlok
merlok
Если бы даже и женился, в принципе одно и тоже, лишение свободы. Хотя зачем свобода такому неудачнику? впервые слышу, что бы невеста от свадьбы отказалась!
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23.07.2017, 11:32
фото пользователя pcproman
pcproman
"Если бы даже и женился, в принципе одно и тоже", lol А вообще это жесть,  вроде ерунда, а такой срок. Зато казнокрадов всех повыпускали. Это говорит о том, что закон у нас работает только против тех, у кого денег нет. Есть деньги - закон на твоей стороне.
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23.07.2017, 15:03
фото пользователя VIP Pest
VIP Pest
pcproman в тюрьмы по прежнему сажают только нищих,под вои сирен рождается лирика,мой выстрел баубау я не верю в политику)
очередная пьянка закончилась кражей не удачно невесты и тюремным сроком.эх жигитер, жигитер.срок конечно не справедливый раз девушка простила.выпустили бы может и пошла бы замуж после того как за ней крадун поухаживал бы.кто его знает эту любовь и судьбу.хоть условный срок дали бы что ли
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23.07.2017, 15:23
фото пользователя merlok
merlok
Похищение человека, есть похищение, не важно под каким предлогом. Он говорит, что бы женится, а я например думаю, что бы изнасиловать и убить в отместку всем женщинам, как Вам такой вариант?
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23.07.2017, 18:23
фото пользователя Edvard Men
Edvard Men
Да, но ведь похищения не произошло, благодаря охраннику и наверное, окружающих. С каких это пор, намерения становятся преступлением? Скоро за мысли будут сажать? У парня наверное спермотоксикоз, лечить нужно?
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23.07.2017, 20:04
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