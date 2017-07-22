﻿ Заблудившаяся четырехлетняя девочка провела ночь в лесу в Карагандинской области

Заблудившаяся четырехлетняя девочка провела ночь в лесу в Карагандинской области

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Заблудившаяся четырехлетняя девочка провела ночь в лесу в Карагандинской области

Четырехлетняя девочка отстала от родителей в лесу в Абайском районе Карагандинской области и около суток провела в безлюдной местности, передает Today.kz.

Как сообщили в полиции Абайского района, Амина Мухит пропала около полудня 21 июля. Она с родителями отправилась в лес. Взрослые отвлеклись и не уследили за ребенком, который заблудился. На поиски девочки был привлечен весь личный состав органов внутренних дел.

"Искали больше сорок человек. Когда стало темнеть, поиски были усилены, подключились еще более десяти полицейских из других подразделений", - рассказали в полиции.

Сегодня в 06:30 девочку нашли под деревом волонтеры при участии отца ребенка. она была в семи километрах от дороги, возле которой находились родители во время пикника.

"Девочка спала. Сильно замерзла. Температура сегодня ночью была низкая", - рассказала волонтер движения "Розыск Караганда" Юлия Князева.

Врачи осмотрели ребенка и установили легкое переохлаждение организма. Ее покусали комары и другие насекомые.

"Спасибо неравнодушным гражданам из Караганды, Абая и других городов-спутников. Они ночью подъезжали в ту местность и активно подключались к поискам", - отметила отзывчивость населения волонтер Юлия.

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