﻿ Вооруженное нападение на сотрудников прокуратуры в Акмоле совершил экс-гендиректор «Казводхоза»

Вооруженное нападение на сотрудников прокуратуры в Акмоле совершил экс-гендиректор «Казводхоза»

Автор:
Вооруженное нападение на сотрудников прокуратуры в Акмоле совершил экс-гендиректор «Казводхоза»

В прокуратуре Акмолинской области рассказали подробности нападения на сотрудников органа у здания районной прокуратуры в селе Акмол, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 20 июля у здания прокуратуры Целиноградского района Акмолинской области совершено вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов.

В результате огнестрельные ранения получили сотрудник прокуратуры Алибаев Ж. и следователь отдела внутренних дел Целиноградского района Пшембаев А.

«Установлено, что нападение совершено Жампозовым О.А., который являлся подсудимым по уголовному делу.

По обстоятельствам дела Жампозов О.А., будучи генеральным директором РГП на ПХВ «Казводхоз» МСХ РК, в группе лиц по предварительному сговору с другими должностными лицами и подрядчиками совершил растрату вверенных им денежных средств на реконструкцию гидроузла Преображенское на общую сумму 620 млн. тенге. В отношении Жампозова была принята мера пресечения в виде залога», - говорится в сообщении ведомства.

Сотрудник прокуратуры, на которого было совершено нападение, поддерживал государственное обвинение по данному уголовному делу. Разбирательство по делу было открытым.

18 июля в ходе судебных прений гособвинитель просил признать Жампозова виновным и назначить ему наказание с применением норм Закона РК «Об амнистии…» в виде 5 лет лишения свободы.

«Оглашение приговора было назначено на 20.07.2017 в 16:00 ч. Нападение совершено до оглашения приговора судом. После совершения нападения Жампозов скрылся с места преступления. Позже его автомашина была обнаружена на территории мемориального комплекса жертвам репрессий АЛЖИР. Там же был найден труп Жампозова с огнестрельным ранением. По предварительной версии им совершен суицид. Получившие ранения сотрудники госпитализированы. Надзор за расследованием дела поручен прокуратуре города Астаны», - сообщили в прокуратуре области.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
20.07.2017, 15:53
  
В Акмолинской области мужчина выстрелил в работника прокуратуры и покончил с собой
29.06.2017, 10:18
  
В Актобе прокуроры встретятся с опекунами детей-сирот
19.04.2017, 11:28
  
​Ветеринара оштрафовали за незаконную проверку в Актюбинской области
12.04.2017, 14:44
  
Учебниками для школ занялись прокуроры Актобе
13.12.2016, 17:45
  
Асанов: ​В прокуратуру можно устроиться без связей
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Похитителям «невесты» в Актобе вынесли приговор 5
Заблудившаяся четырехлетняя девочка провела ночь в лесу в Карагандинской области
7-месячную девочку изолировали от матери, швырявшей ее на пол
Гонки не было - полиция о ДТП в парке Актобе с летальным исходом 6
Скончалась девочка, мать которой не разрешила переливание крови 3
В Акмолинской области мужчина выстрелил в работника прокуратуры и покончил с собой
39 актюбинцев оштрафовали за незаконную рыбалку 2
Девушку дважды переехала «ГАЗель» в Костанайской области
​Мошенник предлагал актюбинцам арестованные квартиры
Полиция ищет актюбинца, скрывшегося от следствия
Loading...