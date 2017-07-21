﻿ Вооруженное нападение на сотрудников прокуратуры в Акмоле совершил экс-гендиректор «Казводхоза»

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 20 июля у здания прокуратуры Целиноградского района Акмолинской области совершено вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов.

В результате огнестрельные ранения получили сотрудник прокуратуры Алибаев Ж. и следователь отдела внутренних дел Целиноградского района Пшембаев А.

«Установлено, что нападение совершено Жампозовым О.А., который являлся подсудимым по уголовному делу.

По обстоятельствам дела Жампозов О.А., будучи генеральным директором РГП на ПХВ «Казводхоз» МСХ РК, в группе лиц по предварительному сговору с другими должностными лицами и подрядчиками совершил растрату вверенных им денежных средств на реконструкцию гидроузла Преображенское на общую сумму 620 млн. тенге. В отношении Жампозова была принята мера пресечения в виде залога», - говорится в сообщении ведомства.

Сотрудник прокуратуры, на которого было совершено нападение, поддерживал государственное обвинение по данному уголовному делу. Разбирательство по делу было открытым.

18 июля в ходе судебных прений гособвинитель просил признать Жампозова виновным и назначить ему наказание с применением норм Закона РК «Об амнистии…» в виде 5 лет лишения свободы.

«Оглашение приговора было назначено на 20.07.2017 в 16:00 ч. Нападение совершено до оглашения приговора судом. После совершения нападения Жампозов скрылся с места преступления. Позже его автомашина была обнаружена на территории мемориального комплекса жертвам репрессий АЛЖИР. Там же был найден труп Жампозова с огнестрельным ранением. По предварительной версии им совершен суицид. Получившие ранения сотрудники госпитализированы. Надзор за расследованием дела поручен прокуратуре города Астаны», - сообщили в прокуратуре области.