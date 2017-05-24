​Подозреваемый в совершении развратных действий против семилетней девочки задержан в Атырау

Подозреваемый в педофилии и совершении развратных действий против семилетней девочки задержан в Атырау, передает газета «Ак Жайык».

Как сообщает издание, вечером 22 мая в Атырау, в подъезде многоквартирного дома 57-летний мужчина совершил развратные действия в отношении 7-летней девочки.

Педофил задержан и водворен в изолятор временного содержания. Эту неофициальную информацию затем подтвердили в ДВД - без каких-либо дополнительных комментариев, пишет издание.