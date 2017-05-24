​Чиновник из Мангистау брал взятки черной икрой

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​Чиновник из Мангистау брал взятки черной икрой

По подозрению в получении взятки задержан заместитель Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства, передает tumba.kz.

По материалам дела, чиновник потребовал от жителя области килограмм икры рыбы осетровой породы взамен обещая покровительствовать и закрывать глаза на незаконную ловлю осетра.

По материалам дела, 19 мая с заявлением в нацбюро по противодействию коррупции по Мангистауской области обратился местный житель. Он попросил принять меры в отношении замначальника указанного ведомства, который, с его слов, требовал взятку.

«19 мая около 17:50 часов сотрудниками службы по противодействию коррупции задержали заместителя Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства. Задержание осуществлено во время передачи подозреваемому килограмма икры стоимостью 280 тыс тенге», - прокомментировали в Актауском городском суде.

Мерой пресечения для чиновника избрали «содержание под стражей» сроком на один месяц.

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