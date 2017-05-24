Ребенок, жестоко избитый матерью в Шымкенте, останется инвалидом

Автор:
Ребенок, жестоко избитый матерью в Шымкенте, останется инвалидом

Проводятся следственные мероприятия.

Семилетний ребенок, с особой жестокостью избитый собственной матерью, останется инвалидом. Побои были такой силы, что вызвали отек мозга. Врачи провели срочную операцию и буквально вытащили ребенка с того света, пишет Otyrar.kz.

Сейчас он находится в отделении реанимации областной детской больницы. Состояние ребенка, который за 20 дней до сих пор не пришел в себя, врачи оценивают, как тяжелое.

Как стало известно в ходе разбирательств ответственных органов, мать избила сына до полусмерти. Сейчас проводятся следственные мероприятия.

Напомним, в Шымкенте мать избила семилетнего сына до потери сознания. Мальчика в бессознательном состоянии доставили в областную детскую больницу. Женщина врачам сказала, что ребенок упал. Однако медики, внимательно осмотрев тело ребенка, пришли к выводу, что были нанесены удары.

Теги: , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
24.05.2017, 10:22
  
Ребенок, избитый матерью, с тяжелыми травмами и ожогами госпитализирован в Шымкенте
22.05.2017, 14:25
  
6-летняя девочка выпрыгнула с четвертого этажа, подражая мультгероям
19.05.2017, 20:55
  
В Актау пришедшие за двухлетней дочерью родители обнаружили ее в другом детсаду
17.05.2017, 23:05
  
Очередь в детсады в Актобе становится меньше 1
18.05.2017, 10:02
  
3-летняя девочка утонула в колесе от трактора в Костанайской области
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
​Жестокое убийство раскрыли в Актобе
Крупного чиновника в Астане задержали за взятку
Ребенок, избитый матерью, с тяжелыми травмами и ожогами госпитализирован в Шымкенте
В Актобе расследуют жестокое убийство
В ДТП на трассе Актобе–Мартук погиб мужчина, еще шестеро пострадали 1
За 4 месяца возбудили 351 дело по созданию финансовых пирамид
​Полиция Астаны считает смерть гражданина Грузии самоубийством
Карагандинец рассказал подробности жуткой аварии, в которой едва не погиб
Пропавший в Астане гражданин Грузии найден мертвым
​В Актобе физрук за развращение школьницы получил 7 лет лишения свободы
Loading...