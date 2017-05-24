Ребенок, жестоко избитый матерью в Шымкенте, останется инвалидом

Проводятся следственные мероприятия.

Семилетний ребенок, с особой жестокостью избитый собственной матерью, останется инвалидом. Побои были такой силы, что вызвали отек мозга. Врачи провели срочную операцию и буквально вытащили ребенка с того света, пишет Otyrar.kz.

Сейчас он находится в отделении реанимации областной детской больницы. Состояние ребенка, который за 20 дней до сих пор не пришел в себя, врачи оценивают, как тяжелое.

Как стало известно в ходе разбирательств ответственных органов, мать избила сына до полусмерти. Сейчас проводятся следственные мероприятия.

Напомним, в Шымкенте мать избила семилетнего сына до потери сознания. Мальчика в бессознательном состоянии доставили в областную детскую больницу. Женщина врачам сказала, что ребенок упал. Однако медики, внимательно осмотрев тело ребенка, пришли к выводу, что были нанесены удары.