​Жестокое убийство раскрыли в Актобе

Напомним, труп актюбинца с признаками насильственной смерти был обнаружен 22 мая на улице Озерная.
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 31-летнего жителя Актобе, сообщили в пресс-службе ДВД.
Криминалисты обнаружили на месте преступления следы преступника, это помогло оперативникам установить его местонахождение и задержать.
Задержанный 48-летний ранее судимый актюбинец признался в совершении преступления.
В настоящее время следователями проводится закрепление доказательной базы и комплекс других следственных мероприятий.
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