​Жестокое убийство раскрыли в Актобе

Напомним, труп актюбинца с признаками насильственной смерти был обнаружен 22 мая на улице Озерная.

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 31-летнего жителя Актобе, сообщили в пресс-службе ДВД.

Криминалисты обнаружили на месте преступления следы преступника, это помогло оперативникам установить его местонахождение и задержать.

Задержанный 48-летний ранее судимый актюбинец признался в совершении преступления.

В настоящее время следователями проводится закрепление доказательной базы и комплекс других следственных мероприятий.