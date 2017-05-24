Крупного чиновника в Астане задержали за взятку

Дома у него обнаружено и изъято 300 тысяч долларов США и 6 миллионов тенге.

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по городу Астане при получении очередной взятки в сумме 70 тысяч долларов США задержан генеральный директор РГП "Профессиональная военизированная аварийно–спасательная служба" Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию РК Болат Шулезбайулы Халык, сообщает пресс-служба ведомства.

Подозреваемый организовал преступную схему по получению на системной основе взяток от подрядных организаций за ускоренное подписание актов выполненных работ.

Кроме того, Халык Б.Ш. подозревается в хищении средств РГП в особо крупном размере при участии главного бухгалтера К.Т.Медебаевой и руководителя Атырауского филиала предприятия Т.У.Махмутова.

В ходе обыска по месту проживания у подозреваемого обнаружено и изъято еще 300 тысяч долларов США и 6 миллионов тенге.

"23 мая Халык Б.Ш., Медебаева К.Т. и Махмутов Т.У. задержаны и водворены в ИВС. Проводится досудебное расследование", - говорится в сообщении.