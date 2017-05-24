Ребенок, избитый матерью, с тяжелыми травмами и ожогами госпитализирован в Шымкенте

По информации медиков, семилетний мальчик имеет тяжелые травмы головы и ожоги лица и шеи, ребенок перенес несколько операций, передает TVK.

Изувеченного ребенка привезли в областную больницу Шымкента из ЦРБ села Темирлановка. Маленький житель села Бугунь Ордабасинского района поступил туда второго мая. Как сообщили врачам родители, больной с рождения мальчик якобы неудачно упал в обморок. Однако, спасая жизнь маленького пациента медики пришли к выводу, что он получил тяжелые побои и сообщили в полицию.

«Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Назначена судебно-медицинская экспертиза, по ее результатам будет принято процессуальное решение в отношении жительницы Ордабасинского района,1986 года рождения. Пострадавший - единственный ребенок в семье», - сообщила руководитель пресс-службы ДВД ЮКО Салтанат Каракозова.

Как сообщает издание, диагнозы медиков звучат ужасающе. Поставлен синдром жестокого обращения, закрытая черепно-мозговая травма, ожоги 1, 2 степени. Специалисты из областного центра несколько раз выезжали на помощь сельским медикам. Шымкентские и местные врачи провели несколько операций мальчику. После того, как состояние ребенка немного стабилизировалось и его можно было транспортировать, мальчика перевели в областную детскую больницу.

«Сейчас пациент, переведенный из Темирлановки в состоянии сопора (субкома), то есть он открывает глаза, в сознании, но никаких команд пока не выполняет. Ожоги заживают. Родственников мы не видели, их тут не было, диагнозов до получения травм ребенка, выяснить пока не можем», - рассказал заместитель главного врача по хирургии ОДБ Булат Нускабаев.

По информации издания, мать мальчика еще на свободе, полицейские разбираются в причинах поступка женщины и ждут результатов экспертизы.