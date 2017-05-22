​Полиция Астаны считает смерть гражданина Грузии самоубийством

По факту смерти Арчила Давитадзе проводится досудебное расследование по статье «Доведение до самоубийства». Об этом ИА «NewTimes.kz» сообщили в столичном ДВД.

«Труп гражданина Грузии был обнаружен сотрудниками полиции в дачном доме по Коргалжынскому шоссе. Видимых признаков насильственной смерти обнаружено не было. Документы и личные вещи были при нем. На данный момент проводится досудебное расследование по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства».», - сообщили в пресс-службе ДВД Астаны.

Сообщается, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, Арчил Давитадзе пропал 18 мая в 18:05, сначала он перестал отвечать на телефонные звонки, а с 19 мая его телефон отключен. 20 мая жители столицы подключились к поиску мужчины и начали расклеивать по всему городу листовки, на которых изображен пропавший Арчил Давитадзе. О пропаже Арчила сообщила супруга пропавшего Марина Пашковская.

Арчил - гражданин Грузии, имеет вид на жительство в Казахстане. Работает массажистом. Семья живет в Астане, супруги воспитывают маленькую дочь. В последний раз мужчину видели в 15:00, в районе Иманова-Валиханова.