​Полиция Астаны считает смерть гражданина Грузии самоубийством

Автор:
​Полиция Астаны считает смерть гражданина Грузии самоубийством

По факту смерти Арчила Давитадзе проводится досудебное расследование по статье «Доведение до самоубийства». Об этом ИА «NewTimes.kz» сообщили в столичном ДВД.

«Труп гражданина Грузии был обнаружен сотрудниками полиции в дачном доме по Коргалжынскому шоссе. Видимых признаков насильственной смерти обнаружено не было. Документы и личные вещи были при нем. На данный момент проводится досудебное расследование по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства».», - сообщили в пресс-службе ДВД Астаны.

Сообщается, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, Арчил Давитадзе пропал 18 мая в 18:05, сначала он перестал отвечать на телефонные звонки, а с 19 мая его телефон отключен. 20 мая жители столицы подключились к поиску мужчины и начали расклеивать по всему городу листовки, на которых изображен пропавший Арчил Давитадзе. О пропаже Арчила сообщила супруга пропавшего Марина Пашковская.

Арчил - гражданин Грузии, имеет вид на жительство в Казахстане. Работает массажистом. Семья живет в Астане, супруги воспитывают маленькую дочь. В последний раз мужчину видели в 15:00, в районе Иманова-Валиханова.

Теги: , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
22.05.2017, 14:25
  
6-летняя девочка выпрыгнула с четвертого этажа, подражая мультгероям
22.05.2017, 12:52
  
Пропавший в Астане гражданин Грузии найден мертвым
19.05.2017, 17:17
  
​Скандальную беседу завучей с матами в школе Астаны назвали "женскими разговорами"
19.05.2017, 11:32
  
Для владельцев собак установят пороговый возраст в Астане 1
17.05.2017, 22:45
  
Участковый нашёл избитую девочку в шкафу. Родители сбросились с вышки 2
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Карагандинец рассказал подробности жуткой аварии, в которой едва не погиб
Пропавший в Астане гражданин Грузии найден мертвым
​В Актобе физрук за развращение школьницы получил 7 лет лишения свободы
​После аварии на "Казцинке" уровень загрязнения воздуха в Усть-Каменогорске зашкаливает
Казахстанец погиб в ДТП в Челябинской области
От удара молнии погиб пастух в Жамбылской области
За убийство учителя сантехник в Атырау осужден на 8 лет колонии
В Костанае адвокат осужден за изнасилование
Осужденная в Китае казахстанка в ожидании приговора изучает иероглифы
В Актау пришедшие за двухлетней дочерью родители обнаружили ее в другом детсаду
Loading...