Карагандинец рассказал подробности жуткой аварии, в которой едва не погиб

Пострадавшие находятся в больнице.

Житель Караганды Вадим Барташевич рассказал подробности жуткого ДТП, произошедшего неподалеку от Темиртау, передает Zakon.kz.

Авария произошла 18 мая на трассе Астана-Караганда на выезде из Темиртау, возле села Гагарино.

"Хочу сказать всем друзьям, что я жив! Лежу в больнице и возможно скоро меня выпишут. Все слухи про ДТП имеют почву, за рулем был не я, это было такси Volkswagen Vento. Ания - девушка пассажир сзади и водитель Айдос до сих пор в коме. Я относительно в порядке. Очень жаль ребят, переживаю за их судьбу. Лежим в одной больнице. Все планы изменились 18 мая в 5:25 около поворота на "Гагарино" район дач за Темиртау. По роковой случайности девушка водитель Hyundai Accent запуталась в знаках регулирующих направление движение по полосам и оказалась на ограждённой с двух сторон полосе встречного движения, продолжая движение на высокой скорости. ДТП произошло на очень высоких скоростях. Вишневый Hyundai вылетел из за поворота болидом, по правому для нас краю полосы, уйти от удара в кювет нам уже не дал отбойник. Сильный удар впечатал нас в отбойник и развернул на 180*... фото с места происшествия. По мнению врачей и полицейских мне очень повезло, считают что "родился в рубашке" Очень хочу чтоб ребята выжили и поправились!". - написал Вадим Барташевич.