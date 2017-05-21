Казахстанец погиб в ДТП в Челябинской области

Казахстанец погиб в результате столкновения автомобилей в Челябинской области России, сообщает Sputnik со ссылкой на главное управление МВД РФ по области.

Авария произошла вечером 19 мая на автодороге "Челябинск-Троицк" недалеко от города Еманжелинск. Водитель, 41-летний житель Казахстана, направлялся в сторону Троицка на автомобиле Volkswagen. Он двигался на небезопасной скорости и совершил столкновение с автомобилем, который двигался попутно и проводил работы по нанесению дорожной разметки.



В результате ДТП 58-летняя пассажирка Volkswagen скончалась на месте от полученных травм.



"Водитель с полученными телесными повреждениями госпитализирован в медицинское учреждение Еманжелинска, где скончался в течение суток", — говорится в сообщении.



В настоящий момент полицейские ведут доследственную проверку и устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.