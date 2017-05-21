Казахстанец погиб в ДТП в Челябинской области

Автор:
Казахстанец погиб в ДТП в Челябинской области

Казахстанец погиб в результате столкновения автомобилей в Челябинской области России, сообщает Sputnik со ссылкой на главное управление МВД РФ по области.

Авария произошла вечером 19 мая на автодороге "Челябинск-Троицк" недалеко от города Еманжелинск. Водитель, 41-летний житель Казахстана, направлялся в сторону Троицка на автомобиле Volkswagen. Он двигался на небезопасной скорости и совершил столкновение с автомобилем, который двигался попутно и проводил работы по нанесению дорожной разметки.

В результате ДТП 58-летняя пассажирка Volkswagen скончалась на месте от полученных травм.

"Водитель с полученными телесными повреждениями госпитализирован в медицинское учреждение Еманжелинска, где скончался в течение суток", — говорится в сообщении.

В настоящий момент полицейские ведут доследственную проверку и устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
19.05.2017, 12:53
  
​Сын полковника полиции насмерть сбил пешехода в Шымкенте
17.05.2017, 22:04
  
В аварии на кобдинской трассе погибли трое, 8 с травмами лежат в больнице
18.05.2017, 16:28
  
В Турции перевернулся автобус с туристами из СНГ
17.05.2017, 16:58
  
Водителя автобуса будут судить за гибель пешехода
15.05.2017, 09:50
  
​Обрушилась дымовая труба на ТЭЦ в Кызылорде, есть пострадавшие
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
От удара молнии погиб пастух в Жамбылской области
За убийство учителя сантехник в Атырау осужден на 8 лет колонии
В Костанае адвокат осужден за изнасилование
Осужденная в Китае казахстанка в ожидании приговора изучает иероглифы
В Актау пришедшие за двухлетней дочерью родители обнаружили ее в другом детсаду
​В Актобе задержан бывший начальник полиции 2
​Сын полковника полиции насмерть сбил пешехода в Шымкенте
В Костанайской области осужден мужчина, набросившийся с ножом на супругу в суде
В Актюбинской области задержали членов ОПГ, занимавшихся хищением нефтепродуктов 1
Тела двух детей нашли в сундуке в Алматинской области
Loading...