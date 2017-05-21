От удара молнии погиб пастух в Жамбылской области

Несчастный случай произошел во время грозы, бушевавшей на юге Казахстана, передает пресс-служба ДЧС Жамбылской области, сообщает Otyrar.kz.



"18 мая в Кордайском районе, на пастбище, расположенном в 15 километрах от села Кенен, было обнаружено тело пастуха. Рядом также находились туши одного барана и одной лошади. По предварительным данным, 42-летний пастух и животные погибли от удара молнии во время грозы 17 мая", — пояснили в пресс-службе ведомства.



Идет расследование происшествия.