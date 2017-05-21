Несчастный случай произошел во время грозы, бушевавшей на юге Казахстана, передает пресс-служба ДЧС Жамбылской области, сообщает Otyrar.kz.
"18 мая в Кордайском районе, на пастбище, расположенном в 15 километрах от села Кенен, было обнаружено тело пастуха. Рядом также находились туши одного барана и одной лошади. По предварительным данным, 42-летний пастух и животные погибли от удара молнии во время грозы 17 мая", — пояснили в пресс-службе ведомства.
Идет расследование происшествия.
От удара молнии погиб пастух в Жамбылской области
Несчастный случай произошел во время грозы, бушевавшей на юге Казахстана, передает пресс-служба ДЧС Жамбылской области, сообщает Otyrar.kz.
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