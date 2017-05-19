​Сын полковника полиции насмерть сбил пешехода в Шымкенте

23-летний юноша на скорости сбил мужчину, переходящего дорогу, передаетLiter.kz.

Водителем оказался сын полковника полиции, и работает он в департаменте внутренних дел. Именно это обстоятельство, считают родные Николая Саркисяна, и побудило правоохранителей сообщить им о гибели родственника только утром. Также, по их словам, после ДТП с ними все время пытаются «договориться», но родные хотят объективного наказания виновному.



«Они знали. Личность установили сразу, но позвонили только в 10 утра. У меня сестренка вообще горем убита. Может если бы раньше позвонили, мы бы смогли помочь», - говорит сын погибшего Вардан Саркисян.



«Предлагают, предлагают. Я не знаю говорить или нет, но вчера они открыто сказали: «Раз вы не берете, значит другим дадим, все равно будет по-нашему», - утверждает супруга погибшего пешехода Мария Саркисян.



В пресс-службе ДВД ЮКО подтвердили, что подозреваемый в смертельном наезде на пешехода - сын полковника полиции. По словам руководителя управления госязыка и информации Салтанат Каракозовой, он не занимает высокопоставленную должность. Однако, эти факты не помешают объективному расследованию, уверяет она.



«Чьим бы он не был сыном, закон един для всех, а потому решение будет приниматься в соответствии с законодательством. По данному факту назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение. На момент осмотра места происшествия установлено, что камеры наблюдения центра оперативного управления отсутствует, камеры процессингового центра также отсутствуют. Пешеход переходил по улице, где нет пешеходного перехода», - подчеркнула Салтанат Каракозова.



По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими по неосторожности смерть человека».