В Актюбинской области задержали членов ОПГ, занимавшихся хищением нефтепродуктов

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В Актюбинской области задержали членов ОПГ, занимавшихся хищением нефтепродуктов

Задержаны 4 человека, в их числе приверженец деструктивного религиозного течения.

В Актюбинской области Службой экономических расследований Комитета государственных доходов при участии СОБР ДВД области 16 мая пресечена деятельность преступной группировки, специализирующейся на хищении и реализации нефтепродуктов, сообщает пресс-служба ведомства.

«Изъято более 100 тонн дизельного топлива, задержано 4 человека, в их числе приверженец деструктивного религиозного течения. В ходе обысков по 12-ти адресам изъяты денежные средства, оружие и боеприпасы, религиозная литература, оттиски печатей и штампов различных юридических лиц, а также опечатаны 10 резервуаров для хранения нефтепродуктов», - говорится в сообщении.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

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