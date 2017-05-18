Тела двух детей нашли в сундуке в Алматинской области

В поселке Ашысай Енбекшиказахского района Алматинской области в сундуке частного дома найдены тела двух детей, передает МИА «Казинформ».
«По данному происшествию назначены все необходимые экспертизы. От чего наступила смерть двух пропавших мальчиков, 2007-2008 года рождения, выяснит экспертиза», - сказал представитель областного департамента внутренних дел Кобейхан Нурахметов.
Отметим, что погибшие дети из разных семей, которые живут по соседству. Тела пропавших 14 мая детей были обнаружены в сундуке частного дома.
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