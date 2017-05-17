Транспортный прокурор Кызылорды "крышевал" криминальный нефтебизнес

В Кызылординской области во время совместной спецоперации КНБ и МВД за покровительство криминального нефтебизнеса задержан транспортный прокурор Н. Серикбаев

16 мая комитетом национальной безопасности совместно с МВД РК на территории Кызылординской области начата масштабная спецоперация по пресечению деятельности нескольких преступных групп, причастных к незаконным приобретению, транспортировке, хранению и реализации нефти и нефтепродуктов, передает ИА «NewTimes.kz».

«В городах Кызылорда, Тараз и Шымкент членами межведомственных следственно-оперативных групп синхронно задержано 8 фигурантов, проведено 21 обысковое мероприятие по адресам их проживания и на предприятиях, аффилированных с ними, в том числе на ТОО «КАИС-сервис» (г. Кызылорда, завод по производству асфальта и нефтеналивной терминал), ТОО «Карамай Ойл» (г. Тараз, нефтеналивной терминал)», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте КНБ.

Также сообщается, что из числа покровителей криминального нефтебизнеса совместно с представителями УВБ ГП РК задержан Кызылординский транспортный прокурор Н. Серикбаев.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.