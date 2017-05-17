Сельский аким и директор ЦОНа были членами ОПГ в Акмолинской области

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Сельский аким и директор ЦОНа были членами ОПГ в Акмолинской области

Прокуратура Акмолинской области направила в суд уголовное дело по 88 фактам преступной деятельности организованной группы в сфере земельных отношений в Целиноградском районе, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

По делу проходят 24 лица, это бывший начальник отдела земельных отношений, директор ЦОНа, начальник управления юстиции, аким сельского округа и сотрудники отдела архитектуры и градостроительства Целиноградского района.

«По делу признаны потерпевшими 187 лиц. Общая сумма ущерба государству составляет - свыше 46 млн тенге, а физическим лицам - более полмиллиарда тенге», - говорится в сообщении.

Окончательную точку в деле, состоящему из 500 томов, поставит суд.

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