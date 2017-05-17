Казахстанцы становятся жертвами финансовых пирамид

С начала года по факту создания финансовых пирамид в стране завели семь уголовных дел. Пять из них уже направили в суд.

Казахстанцы всё чаще становятся жертвами финансовых пирамид. В этом году на создателей незаконных организаций завели уже семь уголовных дел. Обманутыми остались более тысячи вкладчиков по всей стране. Горе-инвесторы хотели получить прибыль, но в итоге остались и без неё, и без вложенных денег, сообщает КТК.

Большая прибыль в короткий срок. В предпринимательские способности Гульзиры Шорановой поверили более 30 жителей Семея. В развитие некоего текстильного бизнеса они вложили 71 миллион тенге. Позже выяснилось, что это самая обычная финансовая пирамида. В итоге бизнесвумен оказалась на скамье подсудимых.

Лаура Досмаилова, прокурор отдела прокуратуры г. Семея:

- Обещала всем легкие деньги. Получается, человек приходит, 55 тысяч тенге приносит в пирамиду, ничего не делая, при этом приводит за собой двух людей и получает 125 тысяч тенге.

Организатор финансовой пирамиды привлекала вкладчиков двумя способами: одним обещала баснословную прибыль. Другим – престижные машины. Деньги принимала наличные и безналичные. Но в суде прогрессивную бизнес-модель не оценили и приговорили организатора к 5 годам с конфискацией.

Пышно накрытые столы, элитный алкоголь, известные диджеи. Эти кадры - не съёмка вип-свадьбы или юбилея. Так в одном из самых дорогих отелей Шымкента развлекает гостей вечера подобная компания. Вечеринка - в честь открытия так называемой «Академии лидеров». Здесь казахстанцев обещали научить, как стать успешными инвесторами. Прокуратура уже признала организацию финансовой пирамидой.

Ерлан Кожанов, начальник управления прокуратуры Кызылординской области:

- Установлены офисы компании в Кызылорде и Казалинске. В офисах в ходе осмотра помещения были изъяты ноутбуки и журналы через санкцию суда. Установлены и допрошены консультанты и их помощники Questra Holdings Inc. Известно, что у каждого из них есть конфиденциальный ключ для входа в систему – признак финансовой пирамиды.

Сейчас известно о 113-ти вкладчиках. Но обманутых, скорее всего, намного больше. Как в случае с другой пирамидой – компанией «Финстатус». В прошлом году они уговорили вложиться в их фирму более 2000 казахстанцев. Клиенты до последнего верили, что «успешную» компанию просто решили прикрыть.

Айтканым Нурынбаева, жительница г. Актау:

- Один закрыла, другой закрыла. Все вроде нормально. Никто никого туда не притягивал. Никто никого туда не заставлял идти. Просто у всех свои ситуации, кто-то дом поставил в залог, кто-то машину взял, поставил в залог, у каждого свои ситуации.

Схема работы финансовых пирамид проста. Как и в сетевом маркетинге, основную прибыль компания получает от притока новых участников. Наивных и желающих заработать находят с помощью назойливой рекламы. Руководители-мошенники обещают им золотые горы, а позже объявляют о своем банкротстве.

Марат Сексембаев, начальник 1-го Департамента Генеральной прокуратуры РК

- Финансовая пирамида в первую очередь вовлекает людей баснословной прибылью. Такой, которую не смогут обеспечить ни банки, ни другие организации. Это основной повод, когда человек должен задуматься и насторожиться.