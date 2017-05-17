История с обстрелом жилого дома в Мангистау приняла неожиданный поворот

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История с обстрелом жилого дома в Мангистау приняла неожиданный поворот

Сын потерпевшей, дом которой обстреляли в Мангистауской области, задержан 16 мая, передает телеканал «Астана».

В Мангистауской области по подозрению в нападении на жилой дом в селе Жетыбай Мангистауской области накануне задержали сына пострадавшей Сандугаш Милгалиевой.

«Они пишут на моего сына, что он сперва стрелял, потом, когда-то давно, поэтому они пришли, чтобы только попугать. Всех они купили, тут органы замешаны, это в их интересах, чтобы не посадить этих бандитов», - рассказала женщина.

Информацию о задержании сына потерпевшей, в местном ДВД пока никак не комментируют.

Но, по словам самой Сандугаш Милгалиевой, следствие считает, что поводом для злоумышленников стала банальная месть. Якобы ранее у ее сына возник конфликт с одним из подозреваемых. Сейчас все водворены в ИВС.

«Задержаны 5 жителей Каракиянского района. Возраст от 23-27 лет. Ведется досудебное расследование. Задержанные водворены в изолятор временного содержания», - прокомментировала руководитель пресс-службы ДВД Мангистауской области Жазира Абил.

Напомним, нападение на дом, в котором находилось двое взрослых и трое детей, произошло на прошлой неделе. Группа молодых людей в 5 утра обстреляла дом со всех сторон. По словам хозяйки жилища все были в масках. От пуль домочадцы успели спрятаться. Как позже выяснилось несколько нападавших - соседи потерпевших.

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