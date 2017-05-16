Подсудимый по делу Оркена Азаматулы признался, что мальчика хотели расчленить

По словам подсудимого Гулямова, Шарипа Акбердиева жаловалась на свекровь и супруга, и предложила убить пасынка.

Каким образом убийцы пытались избавиться от тела Оркена Азаматулы, рассказал во время допроса на судебном процессе один из подсудимых Кадыржан Гулямов, сообщает МИА «Казинформ».

По словам подсудимого Гулямова, Шарипа Акбердиева жаловалась на свекровь и супруга, и предложила убить пасынка. Обманным путем они привезли ребенка на аксайские дачи, где и случилось убийство. Сам Гулямов нападал на мальчика сзади и начал закрывать рот, а задушил его Темир Акбердиев. Позже Шарипа предложила избавиться от тела несколькими путями, в том числе и расчленением.

Стоит отметить, что при допросе Кадыржана Гулямова, Акбердиева постоянно выражала своё возмущение, утверждая, что не заказывала убийство Оркена, а показания Гулямова назвала ложными.

Напомним, вчера в Каскелене началось главное судебное разбирательство по делу об убийстве 11-летнего Оркена Азаматулы. На скамье подсудимых - мачеха убитого мальчика Шарипа Акбердиева, ее дети Темир и Айдана, сводный брат Темира несовершеннолетний Кадиржан Гулямов, а также Руслан Муталиев.

Шарипа Акбердиева и Темир Акбердиев обвиняются по ст. 99, ч. 2, п. 3, 7, 14 УК РК - «Убийство в группе лиц», ст. 125, ч. 2, п. 1, 5 УК РК - «Похищение человека в группе лиц» и ст. 132 УК РК - «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение уголовных правонарушений».

Кадиржан Гулямов обвиняется по ст. 99, ч. 2, п. 3, 7, 14 УК РК «Убийство в группе лиц», ст. 125, ч. 2, п. 1, 5 УК РК «Похищение человека в группе лиц». Айдана Акбердиева и Руслан Муталиев обвиняются в пособничестве в совершении преступлений, предусмотренных ст. 99, ч. 2, п. 3, 7, 14 УК РК «Убийство в группе лиц», ст. 125, ч. 2, п. 1, 5 УК РК «Похищение человека в группе лиц».

Напомним, ученик шестого класса одной из школ Алматы Оркен Азаматулы пропал 19 января 2017 года. Заявление в полицию о пропаже мальчика написала его бабушка. Позже было найдено тело ребенка. Под подозрение попала мачеха мальчика, затем были задержаны и ее подельники. По версии следствия, таким образом Шарипа Акбердиева хотела отомстить мужу и свекрови.